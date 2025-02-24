Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:11

DEM Parti yönetimindeki Kars'ın Kağızman Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı tarafından ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı. Peki, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Alkan neden görevden uzaklaştırıldı?

MEHMET ALKAN KİMDİR?

Mehmet Alkan, 1953 yılında Kağızman'a bağlı Kuruyayla köyünde doğdu. İlk ve ortaokulunu doğdu ilçede tamamlayan Alkan, lise eğitimini ise Iğdır’da tamamladı.

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Alkan, bir süre öğretmenlik yaptı.Alkan, 2009-2014 yılları arasında da DTP listesinden seçime girerek Kağızman Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de DEM Parti listesinden seçime giren Alkan, oyların yüzde 32.68'ini alarak belediye başkanı seçildi.

MEHMET ALKAN NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Kars'ın Kağızman ilçesinde Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle kayyum atandığı bildirildi.

Açıklamada, Mehmet Alkan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.