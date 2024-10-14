Şevket Çoruh'un yorumu, İlker İnanoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı silmesine
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Engin' karakterine hayat veren İlker İnanoğlu, son paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini çekti. Rol arkadaşı Şevket Çoruh da bu duruma kayıtsız kalmadı ve yorum yaptı.
İlker İnanoğlu, Instagram hesabında paylaştığı filtreli pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti. Rol arkadaşı Şevket Çoruh da bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, "İlker İnanamıyorumoğlu" şeklinde bir yorum yaptı. Ancak, fotoğrafı yayınladıktan sonra pişman olan İnanoğlu, kısa süre içinde paylaşımını sildi.
işte o paylaşım:
Etiketler: #İlker İnanoğlu #Instagram #Şevket Çoruh #Yorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası
- Tepkilere 'algı' yanıtını verdi
- Kars'ta kışın habercisi hasat başladı