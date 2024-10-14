Şevket Çoruh'un yorumu, İlker İnanoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı silmesine

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Engin' karakterine hayat veren İlker İnanoğlu, son paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini çekti. Rol arkadaşı Şevket Çoruh da bu duruma kayıtsız kalmadı ve yorum yaptı.

Şevket Çoruh'un yorumu, İlker İnanoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı silmesine
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:33

İlker İnanoğlu, Instagram hesabında paylaştığı filtreli pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti. Rol arkadaşı Şevket Çoruh da bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, "İlker İnanamıyorumoğlu" şeklinde bir yorum yaptı. Ancak, fotoğrafı yayınladıktan sonra pişman olan İnanoğlu, kısa süre içinde paylaşımını sildi.

işte o paylaşım:


Etiketler: #İlker İnanoğlu #Instagram #Şevket Çoruh #Yorum

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