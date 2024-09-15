Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırları değişti
Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırları yeniden belirlendi.
Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Seyfe Gölü’nün yeni kordinat ve haritası da yer aldı.
Etiketler: #Resmi Gazete #seyfe gölü
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