Seyir halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:48
Seyir halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu
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Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzeri Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen ve seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

Olayı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeyi aradı. Bu sırada talihsiz sürücünün yardımına çevredeki yurttaşlar yangın tüpleri ile koştu.

Yurttaşların kısa süreli müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Olayda öğlen ya da yaralanan olmazken yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


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