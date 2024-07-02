Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı

Ankara’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:26
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Ankara - Niğde Otoyolu Şereflikoçhisar mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden yanmaya başladı. 

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Olayla ilgili konuşan araç sahibi ise, “Arabadayken birden dumanlar yükseldi, araba birden patladı. 2017 modeldi aracım” dedi.


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