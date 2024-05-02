Seyir halindeki otomobile at çarptı!

Bursa’da bir araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken, hızla koşan başıboş atın çarpmasıyla savruldu. Araçta büyük oranda hasar meydana gelirken, atın ayağı kırıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:52
Seyir halindeki otomobile at çarptı!
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tanrıverdi, evinde bulunan hastasının ihtiyaçlarını gidermek için otomobiliyle markete gitmek istedi. 

Cadde üzerinde seyir halinde olan Tanrıverdi, yolun kenarındaki araziden koşan başıboş atın araca çarpması ile ne olduğunu anlayamadı. Savrulan at otluk alana düşerken, ölümün kıyısından dönen sürücü ise yaşadığı şoktan çıktığı gibi 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri gerekli tutanakları tutarken, arka ayağı kırılan at ise tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. 

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Yunuseli Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, başıboş bırakılan atlardan dolayı isyan etmiş durumda.

“HASTAM OLDUĞU İÇİN YOLA ÇIKTIM”

Yaşadığı olayı anlatan Mehmet Tanrıverdi, “Engelli bir hastam var. İhtiyaçlarını gidermek için markete aracımla gitmek istedim. Cadde üzerinde ilerlerken, bir anda başıboş atın çarpmasıyla ne olduğunu anlayamadım. Neyse ki çok hızlı değildim. Belki bir salise hızlı olsam at, benim oturduğum yere çarpacaktı. Canımıza gelmediği için şükrediyoruz, fakat aracımda da ciddi hasar meydana geldi. Ben yetkililerden başıboş atların toplanmasını istiyorum. Ciddi bir sorunla karşılaşsaydık bunun hesabını kim verecekti” diye konuştu.


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