Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ta seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde başlayan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:24
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 AV 646 plakalı Tofaş marka otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Motor bölümünden alev alan otomobildeki yangını fark eden sürücü durdurduğu aracından inerek kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.


alev haberleri duman haberleri itfaiye haberleri

İlgili Haberler

3 aylık Meva yangında öldü... Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi!

3 aylık Meva yangında öldü... Sınavdan dönen anne sinir krizi geçirdi!
İTÜ'de patlama... Elektrik panolarında yangın çıktı

İTÜ'de patlama... Elektrik panolarında yangın çıktı
Balkonda piknik tüpünü unuttu: Çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Balkonda piknik tüpünü unuttu: Çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’

Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Son Dakika... Kocaeli'nde sanayi tüpü patlaması: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Son Dakika... Kocaeli'nde sanayi tüpü patlaması: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'

Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!
‘5 milyon dolar için pazarlık’ yaptığı iddia edilen Gökhan Zan: Külliyen yalan

‘5 milyon dolar için pazarlık’ yaptığı iddia edilen Gökhan Zan: Külliyen yalan
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu