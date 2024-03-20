Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu

Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:24

Güncelleme: 20.03.2024 - 15:24

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 AV 646 plakalı Tofaş marka otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Motor bölümünden alev alan otomobildeki yangını fark eden sürücü durdurduğu aracından inerek kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.