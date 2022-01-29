Sezen Aksu'nun 'Ankara'ya mesajını yazdı: 'Kutsallar noktasındaki duruşum bellidir'

29 Ocak 2022 Cumartesi, 12:05

İktidara yakın Sabah gazetesi, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri yer alan bir şarkısı nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu'yla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Gazetenin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Sezen Aksu... Ve duyduğum o mesaj..." başlıklı yazısında Aksu'nun yapımcısı aracılığıyla Ankara'ya 'Kutsallar noktasındaki hassasiyetim ve duruşum bellidir!' mesajı ilettiğini aktardı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Evet, şimdi güncel bir tartışmanın merkezinde Aksu...

"Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki o mısralar!

"Selam söyleyin o cahil Havva ile Âdem'e" vurgusu...

Sıcak gündemle devam edelim o halde...

Öğrendiğime göre...

Sezen'in haddini bilmesi istenen dakikalarda, yapımcısı ile temasa geçilir. 4 yıl önceki bir parçanın bugünlerde toplumsal gerilimi tetiklemesi üzerine, yapımcı aracılığıyla Ankara'ya şu mesaj gelir:

"Kutsallar noktasındaki hassasiyetim ve duruşum bellidir!"

Gayet net ve güzel bir özet aslında...

Sadece ve sadece, "ilk günaha işaret edildiği" de o mesaja eklenir.

Sonrasında...

Cumhurbaşkanımızın sergilediği duruş da mühimdir. Dine ve dince kutsal sayılan değerlere dil uzatanlara duyduğu tepkidir dışa vuran... Zamanlama olarak Aksu ve şarkısı da bu geniş değerlendirmenin kapsama alanına girmiş gibi gözükse de Sn. Cumhurbaşkanı, her türden ayrışmaya ve spekülasyona kendi zaviyesinden son noktayı koyar.

Haliyle bize de...

Yine Sezen Aksu yorumuyla, "Bu da gelir, bu da geçer" türküsünden izlerkalır..."