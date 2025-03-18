SGK’nin yeni uygulaması sağlık sisteminde krize yol açtı, eczacılar çaresiz: Olan hastaya oldu

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, eczacılar artık hastaların ilaç bilgilerine ulaşamıyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) dayandırılan bu uygulama, hastaların ilaç temini sürecinde mağduriyetler yaşamasına neden oldu. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Simla Dilara Sezgin, uygulamanın sahada ciddi sıkıntılar yarattığını belirtti.

Eczacıların ve hastaların bu değişiklikten habersiz olduğunu belirten Sezgin, “Hastalarla beraber aynı anda uygulamanın hayata geçtiğini fark ettik. Eczacılarımız sisteme giremediklerini anlayınca kendi aralarında konuşmaya başladılar. Türk Eczacıları Birliği ile iletişime geçtiğimizde SGK yetkililerinin, kısıtlamanın KVKK kapsamında getirildiğini söylediklerini öğrendik” dedi.

RİSKLİ BİR DURUM

Yeni uygulama nedeniyle özellikle yaşlı hastalar ve kronik hastalıkları olan yurttaşlar büyük zorluklarla karşılaşıyor.

Sezgin, “Bir hasta insülin ilacının bittiğini söyleyerek eczaneye geldi. Raporlu bir ilaç olduğu için reçetesini yazdırmak üzere sağlık ocağına gitti. Ancak reçetesiyle geri geldiğinde ilacı ancak 24 Nisan’da alabileceği ortaya çıktı. Hasta, ilacını temin edemediği için panik içinde evine döndü. Önceden biz hastaların ilaç süresi dolup dolmadığını söyleyebiliyorduk. Şimdi bu mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın, hastaları kamu hastanelerinde randevu bulamadıkları takdirde özel hastanelere yönlendirdiğini belirten Sezgin, “Aile sağlığı merkezleri zaten yoğunken, şimdi hastalar ilaçlarını öğrenmek için de sıra almak zorunda kalıyor. Bu durum, doktorların iş yükünü daha da artırıyor” dedi.

Uygulamanın hasta sağlığı açısından ciddi tehlikeler barındırdığını belirten Sezgin, “Eskiden hastalar, ilaçlarının süresi, dozajı ve olası etkileşimleri hakkında bizden bilgi alabiliyordu” diye konuştu.