'Sigara içiyor' diye eşini ağır şekilde yaraladı: Ayhan Atçalıoğlu'na tutuklama

28.02.2026 16:37:00
DHA
Denizli'de iddiaya göre sigara içtiği için tartıştığı eşi Habibe Atçalıoğlu'nu (43) çalıştığı iş yerinde 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ayhan Atçalıoğlu (47) tutuklandı. Atçalıoğlu, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, eşini öldürmek için iş yerine gittiğini söyledi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'ndeki bir otomobil satış ve servis bayisinde meydana geldi. Sarayköy ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu, iddiaya göre, eşi Habibe Atçalıoğlu ile sigara içtiği için bir süre önce tartıştı.

Ayhan Atçalıoğlu, önceki gün eşinin çantasında sigara görünce aralarında bir kez daha tartışma çıktı. Eşi Habibe Atçalıoğlu'nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, bugün eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti. Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Ayhan Atçalıoğlu, diğer çalışanların gözü önünde eşini karın, kasık, kol ve bacaklarından bıçakladı. Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Habibe Atçalıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Atçalıoğlu, ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Atçalıoğlu’nun, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, iş yerindeki diğer personeller tarafından etkisiz hale getirilen Ayhan Atçalıoğlu, polise teslim edildi. Polisteki ifadesinde, suçunu itiraf edip, eşini öldürmek için iş yerine gittiğini söyleyen Atçalıoğlu, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Atçalıoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

