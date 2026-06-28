Sigaraya yeni yasaklar yolda: 'Bazı değişiklikler olabilir'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kanal 7 ekranlarında yayımlanan canlı yayına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve bakanlığın yürüttüğü çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modelini benimsediklerini ifade eden Memişoğlu, Türk toplumunun en önemli üç sağlık riskini; kilo, tütün/teknoloji bağımlılığı ve hareketsizlik olarak sıraladı.

KANUN TASLAĞI

Bakan Memişoğlu, tütün ve tütün mamullerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir kanun taslağı hazırladıklarını açıkladı. Sürecin devam ettiğini ve metin üzerinde tartışmaların sürdüğünü belirten Memişoğlu, "Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bizim bir taslak metnimiz var" ifadelerini kullandı.

Taslağın detaylarına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve ilgili kuruluşlarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, yasanın birkaç ay içinde olgunlaşarak son halini alacağını söyledi.

Memişoğlu, düzenlemenin temel hedefini ise şu sözlerle özetledi:

"Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de tütün mamullerinin tüketimi ve kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik yasaklar ilk olarak 1996 yılında 4207 sayılı Kanun ile başlamış, 2008 yılında yapılan kapsamlı değişiklikle restoran, kafe ve bar gibi tüm kapalı alanlarda sigara içilmesi tamamen yasaklanmıştı.

Son yıllarda ise araç içinde sigara içme yasağı getirilmiş ve sigara paketleri üzerinde "tek tip" uygulamasına geçilerek markaların logoları küçültülmüş, caydırıcı fotoğrafların boyutu büyütülmüştü. Sağlık Bakanlığı, uzun bir süredir hem elektronik sigaraların ülkeye girişine karşı önlemler alıyor hem de tütün kullanım yaşını yükseltmek ve görünürlüğünü azaltmak için yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyordu.