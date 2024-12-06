Siirt'te 7 çocuk çikolatadan zehirlendi
Siirt'te 7 çocuğun yediği çikolatan zehirlendiği belirlendi. Rahatsızlanan çocuklar, hastanede tedavi altına alındı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Ormandalı köyünde, çocuklar bakkaldan aldıkları çikolatayı yediten sonra rahatsızlandı. 7 çocuk, aileleri tarafından hastaneye götürüldü.
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: #Siirt #gıda zehirlenmesi
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