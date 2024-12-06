Siirt'te 7 çocuk çikolatadan zehirlendi

Siirt'te 7 çocuğun yediği çikolatan zehirlendiği belirlendi. Rahatsızlanan çocuklar, hastanede tedavi altına alındı.

Siirt'te 7 çocuk çikolatadan zehirlendi
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:52

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Ormandalı köyünde, çocuklar bakkaldan aldıkları çikolatayı yediten sonra rahatsızlandı. 7 çocuk, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. 

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 


Etiketler: #Siirt #gıda zehirlenmesi

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