Siirt’te bir araçta 15 bin mermi ele geçirildi: 5 tutuklama

Siirt’te bir araçta yapılan aramada farklı çaplarda 15 bin 610 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:42
Siirt’te bir araçta 15 bin mermi ele geçirildi: 5 tutuklama
Abone Ol google-news

Siirt İl Jandarma ekipleri tarafından Siirt-Batman kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 9 bin 880 adet 7,62 mm çapında mermi, 5 bin 700 adet 5,56 mm. çapında mermi, 30 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


mermi haberleri

İlgili Haberler

Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı

Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristlerin çantalarından çıkan mermiler, plastik kelepçeler ve biber gazının fotoğrafı paylaşıldı
Kaçak silah imalathanesinde top mermisi ele geçirildi!

Kaçak silah imalathanesinde top mermisi ele geçirildi!
Çekya'dan Ukrayna'ya destek: Yüz binlerce mermisi satın alınacak

Çekya'dan Ukrayna'ya destek: Yüz binlerce mermisi satın alınacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karabük Üniversitesi'nde birçok öğrenci HPV ve HIV belirtileriyle hastanelere başvurdu

Karabük Üniversitesi'nde birçok öğrenci HPV ve HIV belirtileriyle hastanelere başvurdu
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu

Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
24 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları: İşte burcunuza özel astroloji tahminleri!

24 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları: İşte burcunuza özel astroloji tahminleri!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'İngiltere ve ABD Rusya'daki saldırıyı önceden biliyordu'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'İngiltere ve ABD Rusya'daki saldırıyı önceden biliyordu'
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Evlerini, arabalarını, arsalarını sattılar... Güneş enerjisi paneli şirketiyle 100 milyon dolarlık vurgun

Evlerini, arabalarını, arsalarını sattılar... Güneş enerjisi paneli şirketiyle 100 milyon dolarlık vurgun
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu