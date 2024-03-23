Siirt’te bir araçta 15 bin mermi ele geçirildi: 5 tutuklama

Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:42

Güncelleme: 23.03.2024 - 12:43

Siirt İl Jandarma ekipleri tarafından Siirt-Batman kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 9 bin 880 adet 7,62 mm çapında mermi, 5 bin 700 adet 5,56 mm. çapında mermi, 30 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.