Siirt’te bir araçta 15 bin mermi ele geçirildi: 5 tutuklama
Siirt’te bir araçta yapılan aramada farklı çaplarda 15 bin 610 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Siirt İl Jandarma ekipleri tarafından Siirt-Batman kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 9 bin 880 adet 7,62 mm çapında mermi, 5 bin 700 adet 5,56 mm. çapında mermi, 30 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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