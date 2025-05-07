Siirt'te faciadan dönüldü! Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kurtalan-Batman kara yolu Kaynaklı mezrası mevkiinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlardaki Ahmet T., Fuat A., Saliha A., Ahmet A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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