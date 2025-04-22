Siirt'te mahallede başlayan kavga, hastanede devam etti: Yaralılar var!
İki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi, hastane önünde taraflarının yakınları arasında çıkan kavgada da 3 kişi yaralandı. Polis kalabalığa biber gazıyla ve havaya ateş açarak müdahale etti. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Siirt'te Yeni Mahalle'de gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR!
Hastane önünde bu kez yaralı yakınları arasında kavga çıktı. Burada önlem alan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açıp, kavga edenlere biber gazıyla müdahale etti. Bu kavgada da, 3 kişi yaralandı. Bıçakla yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Hastanedeki kavga ve polisin taraflar müdahalesi cep telefonuyla görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #bıçaklı kavga #Hastane #Siirt #mahalle
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