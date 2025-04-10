Siirt'te korkunç olay... 3 yaşındaki çocuk ocakta kaynayan pekmez tenceresinin içine düştğ!
Ocakta kaynayan pekmez tenceresinin içine düşen 3 yaşındaki İ.K. adlı çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Siirt'te dün gece 3 yaşındaki İ.K. adlı çocuk, ocakta pekmez yapılan tencerenin içine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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