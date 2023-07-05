Yeni taşınmıştı... Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.07.2023 - 07:55

Güncelleme: 05.07.2023 - 07:58

Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde, tek başına yaşayan İbrahim Kahyaoğlu’nun yaklaşık 1,5 ay önce taşındığı binanın çatı katındaki dairede, saat 22.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Alevler kısa sürede tüm kata yayılırken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturan diğer aileler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

KURTARILAMADI

Evin içerisini kontrol eden ekipler, kağıt toplayarak geçimini sağlayan İbrahim Kahyaoğlu'nun koltuk üzerinde kısmen yanmış cansız bedeniyle karşılaştı.

Kahyaoğlu’nun cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.