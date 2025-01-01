Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı!

Kurtalan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 15:40

Kurtalan-Batman karayolu Gözpınar köy yolunda plakası belirlenemeyen kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #kamyon #kaza #Siirt #yaralı

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