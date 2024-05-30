Siirt'te iki grup arasında silahlı çatışma: Vali'nin korumaları müdahale etti!

Siirt'te Hacı Fethi Serin Camii yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya, o sırada camide olan Vali Kemal Kızılkaya’nın dışarıda bekleyen korumaları müdahale etti. 2 kişinin yaralandığı kavga anına ait görüntüler ve görüntüyü çeken kişinin olayı Vali Kızılkaya ile ilgili sanıp yaşadığı panik kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 19:04
Siirt'te iki grup arasında silahlı çatışma: Vali'nin korumaları müdahale etti!
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Olay akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan Hacı Fethi Serin Camii yakınında meydana geldi.

Vali Kemal Kızılkaya namaz kıldığı sırada, cami yakınında iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

O sırada Vali Kemal Kızılkaya’yı dışarıda bekleyen korumaları, kavgaya müdahale etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan C.T. ve B.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya karışan bazı şüpheliler ise gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

'VALİYİ Mİ VURDULAR?'

Kavga sırasında camide cep telefonu ile silah seslerinin geldiği yönü çeken ve makam aracını gören kişi, 'Valiyi mi vurdular?' diye panikle sorarken, bir başka kişi ise 'Yok, yok, bir şey yok, sakin olun. Vali Bey burada. Sayın Valimizi içeri alın. Sayın Valim, içeri girin" dedi.


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