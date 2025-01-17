Siirt'te iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!

Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te iki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:41

Siirt-Kurtalan Çevre Yolu kavşağında Mustafa S.'nin kullandığı 28 RA 133 plakalı otomobil, Kaan N. idaresindeki 06 DG 7509 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #kaza #otomobil #Siirt #yaralı

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