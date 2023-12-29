Siirt’te iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Siirt’te inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, bugün Barış Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan İdris Geçgel (54), binanın dış sıvasını yaptığı sırada çıktığı iskelenin elektrik direğine temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak 2. kattan sert zemine düşerek ağır yaralandı.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Geçgel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Geçgel, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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