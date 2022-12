Siirt'te otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 06:50

Feci kaza, 30 Aralık Cuma akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Şenköy köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan Aynur C. (39), Bahattin C. (47), Delal K. (6), Sibel K. (36), Sezgin A. (44) ve Deniz A. (46) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.