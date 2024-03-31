Siirt'te seçimi kim kazandı? Siirt Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Siirt yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:10

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:10

Siirtliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Siirt'te seçimi hangi aday kazandı?

SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde Siirt'te şu isimler belediye başkan adayı oldu:

AK PARTİEkrem Olğaç

İYİ PARTİOsman Aydar

YRP Umut Bardak

DEM Parti Sofya Alağaş

Mehmet Kaysi

ZAFER Enes Balaman

TKH Selin Aksoy Duru

BTP Emir Kaplan

CHP Zakir Ekinci

HÜDAPAR Abdurrahman Özcan

HAK-PAR Mehmet Zeki Sarı

AB PARTİ Kemal Taylan

DP Murat Hüdaverdigar Üçok

MİLLETMeryem Sebat Taşdelen

DEVARıdvan Çelik

SAADETTahsin Bayar

BĞMSZ Edip Eker

SİİRT'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Siirt 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.