Siirt'te seçimi kim kazandı? Siirt Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Siirt yerel seçim sonuçları...
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Siirt'te seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Siirt yerel seçim sonuçları...
Siirtliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Siirt'te seçimi hangi aday kazandı?
SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde Siirt'te şu isimler belediye başkan adayı oldu:
AK PARTİEkrem Olğaç
İYİ PARTİOsman Aydar
YRP Umut Bardak
DEM Parti Sofya Alağaş
Mehmet Kaysi
ZAFER Enes Balaman
TKH Selin Aksoy Duru
BTP Emir Kaplan
CHP Zakir Ekinci
HÜDAPAR Abdurrahman Özcan
HAK-PAR Mehmet Zeki Sarı
AB PARTİ Kemal Taylan
DP Murat Hüdaverdigar Üçok
MİLLETMeryem Sebat Taşdelen
DEVARıdvan Çelik
SAADETTahsin Bayar
BĞMSZ Edip Eker
SİİRT'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Siirt 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu