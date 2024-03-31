Siirt'te seçimi kim kazandı? Siirt Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Siirt yerel seçim sonuçları...

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Siirt'te seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Siirt yerel seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:10
Siirt'te seçimi kim kazandı? Siirt Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Siirt yerel seçim sonuçları...
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Siirtliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Siirt'te seçimi hangi aday kazandı? 

SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde Siirt'te şu isimler belediye başkan adayı oldu:

AK PARTİEkrem Olğaç

İYİ PARTİOsman Aydar

YRP               Umut Bardak

DEM Parti Sofya Alağaş

                       Mehmet Kaysi

ZAFER        Enes Balaman

TKH              Selin Aksoy Duru

BTP                  Emir Kaplan

CHP           Zakir Ekinci

HÜDAPAR  Abdurrahman Özcan

HAK-PAR Mehmet Zeki Sarı

AB PARTİ        Kemal Taylan

DP               Murat Hüdaverdigar Üçok

MİLLETMeryem Sebat Taşdelen

DEVARıdvan Çelik

SAADETTahsin Bayar

BĞMSZ         Edip Eker

SİİRT'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Siirt 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

 

 


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