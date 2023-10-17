Siirt’te tefecilere yönelik operasyon: 6 gözaltı

Siirt’te tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:58
Siirt’te tefecilere yönelik operasyon: 6 gözaltı
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 8 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı tefecilik operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 6 ikamet, 3 işyeri ve 3 araca baskın düzenlendi. Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediyor.


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