Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Samsun'da bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.
Samsun'da yaşayan Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.'ye isabet etti.
Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler. Bayram günü büyük acı yaşayan Ömer Asaf K.'nin ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.
Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K.,
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere
gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
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