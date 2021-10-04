Silahlı kavga ihbarında yaralanan bekçi Fırat Doğan 81 gün sonra şehit oldu
Tekirdağ'da gittiği silahlı kavga ihbarında pompalı tüfekle vurulan ve tedaviye alınan bekçi Fırat Doğan, 81 gün sonra şehit oldu. Şehit Fırat Doğan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.
Tekirdağ'da şehit bekçi Fırat Doğan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri, emniyet personeli ile şehidin yakınları katıldı.
ŞEHİDİN BABASI HALİL İBRAHİM DOĞAN İSE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Şehidin eşi Nesibe Doğan, annesi Safinaz Doğan, tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, babası Halil İbrahim Doğan ise güçlükle ayakta durabildi. Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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