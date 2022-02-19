5 gündür kayıp olarak aranan ünlü oyuncu Lindsay Perlman ölü bulundu
Yaklaşık 5 gündür her yerde aranan ünlü oyuncu Lindsay Perlman, ölü bulundu. 43 yaşındaki oyuncunun ölüm haberiyle yıkılan eşi "Yıkılmış durumdayım" ifadelerini kullandı.
‘General Hospital’ dizisindeki rolüyle tanınan 43 yaşındaki
oyuncu Lindsay Perlman, yaklaşık 5 gündür her yerde aranıyordu. Kendisine
günlerdir ulaşılamayan oyuncudan acı haber geldi.
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kayıp ilanı verilerek aranan oyuncu, Los Angeles'ta ölü
olarak bulundu. Oyuncunun ölümüne ilişkin açıklama yapan Los Angeles Polis
Teşkilatı, sabah 08.30'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve
bir kadının cansız bedenini bulduklarını söyledi.
Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucu cansız bulunan bedenen
General Hospital dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu
anlaşıldı.
OYUNCUNUN EŞİ: ‘YIKILMIŞ DURUMDAYIM’
Tam adı Lindsey Erin Pearlman olan oyuncunun eşi Vance
Smith, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Polis Lindsey'i buldu. O
öldü. Yıkılmış durumdayım" dedi. Oyuncunun menajeri Michael Chiaverini de
"Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
Lindsey Pearlman, General Hospital dizisinin yanı sıra Chicago Justice, Empire, Sneaky Pete, American Housewife, The Purse ve Selena: The Series ve Signal to Noise gibi birçok projede rol aldı.
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