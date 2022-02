5 gündür kayıp olarak aranan ünlü oyuncu Lindsay Perlman ölü bulundu

19 Şubat 2022 Cumartesi, 16:01

‘General Hospital’ dizisindeki rolüyle tanınan 43 yaşındaki oyuncu Lindsay Perlman, yaklaşık 5 gündür her yerde aranıyordu. Kendisine günlerdir ulaşılamayan oyuncudan acı haber geldi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kayıp ilanı verilerek aranan oyuncu, Los Angeles'ta ölü olarak bulundu. Oyuncunun ölümüne ilişkin açıklama yapan Los Angeles Polis Teşkilatı, sabah 08.30'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını söyledi.

Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucu cansız bulunan bedenen General Hospital dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.

OYUNCUNUN EŞİ: ‘YIKILMIŞ DURUMDAYIM’

Tam adı Lindsey Erin Pearlman olan oyuncunun eşi Vance Smith, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Polis Lindsey'i buldu. O öldü. Yıkılmış durumdayım" dedi. Oyuncunun menajeri Michael Chiaverini de "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Lindsey Pearlman, General Hospital dizisinin yanı sıra Chicago Justice, Empire, Sneaky Pete, American Housewife, The Purse ve Selena: The Series ve Signal to Noise gibi birçok projede rol aldı.