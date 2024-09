Silahlı saldırıda ölen belediye meclis üyesinin fotoğrafı mecliste oturduğu sıraya konuldu

Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:28

Güncelleme: 04.09.2024 - 20:28

Süleymanpaşa Belediye Başkanı CHP'li Volkan Nallar başkanlığında toplanan Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda hayatını kaybeden Ekiciler'in fotoğrafı mecliste oturduğu sıraya konuldu.

MUSTAFA CAN EKİCİLER UNUTULMADI

Geçtiğimiz meclis toplantısında CHP'li Mustafa Can Ekiciler’in oturduğu yer Ekiciler’in fotoğrafı ve karanfiller ile donatılırken yaşanan menfur saldırı sonrası olayın üzüntüsünü hala yaşadığını belirten Başkan Volkan Nallar, “Mustafa benim hem kuzenim, hem kardeşim, hem il başkan yardımcım, hem belediye meclis üyemdi. Tabiri caizse elimde büyüdü diyebilirim. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Özellikle beni her çıktığım yolda; Tekirdağspor'da olsun il başkanlığımda, belediye başkan adaylığımda, ‘Abi sonuna kadar yanındayım’ dedi ve memleket için çok hayırlı birisiydi. Hatta yakın zamanda 2 bin 500 dönüm olan tarım arazilerimizi 2 tane eski traktörle biçemeyeceğimiz için hiç söylemeden Serkan Eriş ile Tarım Komisyonu’nda olan arkadaşlarımızdan özellikle rahmetli Mustafa kardeşim kendi iş makinelerini belediyeye ait arazilere sürerek 2500 dönüm alanda ürünü elde etti ve ofise teslim etti. Sera ile alakalı da çok güzel projeleri vardı. ‘Abi seni rahatlatacağım, belediyeye para kazandıracağız, merak etme. Her şey çok güzel olacak.’ diye söyleyip duruyordu” ifadelerini kullandı.