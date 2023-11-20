Şile Ağva'da son durum havadan fotoğraflandı: 'Tam bir afet yaşadık'

Fırtına ve kuvvetli yağışın vurduğu Şile Ağva'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Balıkçı Adnan Yılmaz, Ağva'ya bir liman yapılması ve mendireklerin uzatılmasını istediklerini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:58
Şile Ağva'da son durum havadan fotoğraflandı: 'Tam bir afet yaşadık'
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Şile'nin Ağva'da dün yağış ve fırtınanın etkisiyle Yeşilçay Deresi taştı. Taşkın sonrası pek çok dükkan su altında kaldı. Suyun çekilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi'ne bağlı ekipler sular altında kalan bölgeyi temizleme çalışmalarına başladı.

Sel suyunun etkisiyle sokağa kadar gelen ağaç dalları, balıkçı ağları ve oluşan çamurlar ekipler tarafından temizlenmeye devam ediyor.

Denizin rengi ise kahverengiye döndü. Öte yandan balıkçılar yaşanan afet sonrası Ağva'ya bir liman yapılmasını ve bölgenin mendireklerinin uzatılması gerektiğini dile getirdi.

Adnan Yılmaz, "Yetkililerden bir an önce mendireklerin uzatılması, limanın ve dere ıslahlarının yapılmasıyla ilgili bir çalışma başlatılmasını özellikle rica ediyoruz" dedi.

"TAM BİR AFET YAŞADIK"

Erdoğan Aksu ise, "Tam bir afet yaşadık. 7-24 nöbette ve teyakkuzdaydık. Gördüğünüz gibi şu mendireğin alçak olması ağlarımızın yollara taşmasına sebep oldu. Çok kötü bir gün yaşadık diyebilirim. Zararımızı daha yeni tespit ediyoruz, şu an her şey çer çöp olmuş. Ağlarımız yırtılmış, büyük zararlar var. Allah'ın afeti yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.


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