Silivri'de havai fişek gözaltısı

Silivri'de caddenin hemen yanında kaldırıma koyduğu havai fişek bataryasını ateşleyen şüpheli yakalandı.

DHA
07 Haziran 2022 Salı, 10:42
Silivri'de havai fişek gözaltısı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Mayıs'ta gece saat 01.20 sıralarında, Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yol kenarına koydukları havai fişek bataryasını ateşleyen 2 kişiyi yakalamak için harekete geçti.

Cadde üzerinde bulunan bir işyerine ait güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayı 2 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis şüphelilerden E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliye "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan işlem yapıldı.

 


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