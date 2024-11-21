Van'da uyuşturucu operasyonu!

Van'ın Edremit ilçesinde ihbar üzerine polisin metruk binaya düzenlediği operasyonda 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu!
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:19

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesindeki metruk bir binada uyuşturucu madde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Etiketler: #Van #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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