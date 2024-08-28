Simitçi: İki emekli bir simit alıyor, bölüşüp yiyorlar
Kadirli'de bir simit satıcısı, "Ben Kadirli'de yıllardan beri simit satıyorum. İki tane emekli oturuyordu simit istedi. 'Bir simidi yiyeceğiz, paylaşacağız' dedi. Günde 200 tane satıyordum şimdi 80 tane satıyorum. Simit 10 lira, millet alamıyor alım gücü yok" dedi.
Osmaniye Kadirli'de yıllardır simit satan Nebi Gönen, alım gücünün düşmesi ve artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların eskisi gibi simit yiyemediğini söyledi. Gönen, "Ben Kadirli'de yıllardan beri simit satıyorum. İki tane emekli oturuyordu simit istedi. 'Bir simidi yiyeceğiz, paylaşacağız' dedi. Günde 200 tane satıyordum şimdi 80 tane satıyorum. Simit 10 lira, millet alamıyor alım gücü yok" dedi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır simit satan Nebi Gönen, vatandaşların alım gücünün düştüğünü, bir emeklinin 10 liralık simite '7,5 lira olmaz mı' diye sorduğunu söyledi. Emeklilerin de bir simit almakta zorlandığını belirten Gönen, iki emeklinin bir simiti alıp bölüşerek yediğini anlattı.
"İKİ EMEKLİ BİR SİMİTİ YİYOR''
Simitçi Nebi Gönen şöyle konuştu:
"Ben Kadirli'de yıllardan beri simit satıyorum. İki tane emekli oturuyordu simit istedi. 'Bir simidi yiyeceğiz, paylaşacağız' dedi. Günde 200 tane satıyordum şimdi 80 tane satıyorum. Simit 10 lira, millet alamıyor alım gücü yok. Eskisi kadar satamıyorum simit. Milletin parası yok. Emekliler '7,5 liraya olmaz mı' diyor, alamıyorlar."
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