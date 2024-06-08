Sınava gidenlerin içinde bulunduğu 3 araç kaza yaptı: Öğrencileri polis yetiştirdi

Yayınlanma: 08.06.2024 - 12:46

Güncelleme: 08.06.2024 - 12:46

Kaza, saat 09.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. YKS'ye girecek öğrencileri taşıyan Yaşar Bilgi idaresindeki 34 EK 2138 plakalı otomobil, Uygun Özden yönetimindeki 50 ACE 484 plakalı otomobil ve Fatih Çalışkan’ın kullandığı 68 AAJ 987 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Üniversite sınavına girecek 3 öğrenci, polis araçları ile okullarına dakikalar kala yetiştirildi.

"ÇOCUKLAR OKULLARA GÖTÜRÜLDÜ"

Kaza yapan Uygun Özden, "Sınava gidiyorduk. Öndeki araç durdu, ben normal duruşumu yaptım. Arkadaki araç biraz hızlıydı bana vurdu. Öyle olunca ben de önümdeki araca vurdum. Kazada çok şükür kimsenin canında bir şey yok. Çocuklar emniyetin araçları ile okullara götürüldü" dedi.