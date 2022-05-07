Sınır dışı edilen 192 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.
İstanbul genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde İstanbul'da yakalanan 192 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.
D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler, saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.
İSTANBUL'DA İLK ALTI AYDA 27 BİN 296 DÜZENSİZ GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI
Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
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