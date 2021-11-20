Sınırdan 286 gram altınla geçmek isterken yakalandı
Kilis’teki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen, Suriye uyruklu şüphelinin üzerinde 286 gram altın ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen, Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kişiye şüphe üzerine üst araması yaptı.
Şüphelinin üzerinde 286 gram külçe altın ele geçirildi.
Şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Erzurum'da deprem
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Berat Albayrak yurt dışında görüntülendi
- Bir saatte 34 bin 351 dolar kar
- Eski Merkez Bankası başkanı Resmi Gazete'yi işaret etti
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'TL' mesajı
- Karı kocanın 'ekonomi' kavgası: Şükret biraz
- Benzin, motorin ve otogaza zam