Sınırdan 286 gram altınla geçmek isterken yakalandı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 12:48

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen, Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kişiye şüphe üzerine üst araması yaptı.

Şüphelinin üzerinde 286 gram külçe altın ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.



