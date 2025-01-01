Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı... Yaralılar var!
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sinop-Boyabat karayolu Kabalı köyü mevkiinde Cevdet B. idaresindeki 57 UYU 57 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İrfan T.'nin kullandığı 57 ABE 571 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 57 UYU 57 plakalı araçta bulunan Gülbahar B., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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