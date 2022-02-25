Sinop'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti
Sinop’un Türkeli ilçesinde seyir halindeki otomobilin uçurumdan aşağı yuvarlanması sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Türkeli ilçesinde seyir halindeki otomobil, Gencek köyü Merkez Mahallesi mevkiinde yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki 4 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik araştırmalar sonucu aracın uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Olayın belirlenmesinin ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından hayatını kaybeden Salih Demir, Hasan Kaya, Yılmaz Demir ve Mustafa Demir’in cenazesine ulaştı. 4 kişinin cenazesi Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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