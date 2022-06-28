Sinop’ta tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü.

ANKA
28 Haziran 2022 Salı, 18:16
Sinop’ta tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı
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Sinop Boyabat’ta, Şıhlı bölgesinde; sağanak yağış nedeniyle, köylülerin tarım arazilerine ulaşımını sağlayan köprü yıkıldı.

Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazileri zarar gördü.



Sinop boyabat Şıhlı
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