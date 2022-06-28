Sinop’ta tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tarım arazilerine ulaşımı sağlayan köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü.
Sinop Boyabat’ta, Şıhlı bölgesinde; sağanak yağış nedeniyle, köylülerin tarım arazilerine ulaşımını sağlayan köprü yıkıldı.
Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazileri zarar gördü.
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