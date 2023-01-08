Sinop'ta 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yayınlanma: 08.01.2023 - 14:47

Güncelleme: 08.01.2023 - 14:47

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Türkeli’de uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

7 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 61 sentetik hap, 3 av tüfeği, suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ile suç gelirinden elde edilen 2 bin 700 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlemler başlatıldı.