Sinop'ta 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Sinop’ta jandarma tarafından torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 14:47
Sinop'ta 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Türkeli’de uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

7 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 61 sentetik hap, 3 av tüfeği, suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ile suç gelirinden elde edilen 2 bin 700 TL ele geçirildi. 

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlemler başlatıldı. 


Sinop Torbacı

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