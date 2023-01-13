'Sipariş' üzerine hırsızlık yapan çete üyeleri yakalandı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:30

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:32

Edinilen bilgiye göre, ‘Dayı’ lakaplı elebaşının yönettiği çete, Bayrampaşa ve çevresinde faaliyet gösteriyordu. Elebaşı şirket gibi sipariş aldıktan sonra çete üyelerine siparişleri dağıtıyordu.

Maske ve eldivenlerle hırsızlık için harekete şüpheliler çaldıkları malzemeyi Bayrampaşa’daki bulunan otoparkta depoya koyuyordu.

TOPLANTI YAPARKEN BASILDILAR

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeteyi çökertmek için harekete geçti. Ekipler, çete üyelerini Bayrampaşa’da bir iş merkezinde hırsızlık için toplantı yaptıkları sırada düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'e götürüldü. Şüphelilerin çaldığı 500 bin dolarlık malzeme ele geçirilirken malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Şüphelilere düzenlenen operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde çete üyelerinin kıyafetlerini değiştirdikten sonra bir araca binerek otoparktan ayrıldıkları görülüyor.