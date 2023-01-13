'Sipariş' üzerine hırsızlık yapan çete üyeleri yakalandı
İstanbul Bayrampaşa'da sipariş üzerine hırsızlık yaptıkları belirtilen çete üyeleri yakalandı. Toplantı yaptıkları sırada polis ekipleri tarafından yakalanan 13 şüpheli gözaltına alınırken, 500 bin dolar değerinde olduğu vurgulanan çalıntı malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ‘Dayı’ lakaplı elebaşının yönettiği çete, Bayrampaşa ve çevresinde faaliyet gösteriyordu. Elebaşı şirket gibi sipariş aldıktan sonra çete üyelerine siparişleri dağıtıyordu.
Maske ve eldivenlerle hırsızlık için harekete şüpheliler çaldıkları malzemeyi Bayrampaşa’daki bulunan otoparkta depoya koyuyordu.
TOPLANTI YAPARKEN BASILDILAR
Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeteyi çökertmek için harekete geçti. Ekipler, çete üyelerini Bayrampaşa’da bir iş merkezinde hırsızlık için toplantı yaptıkları sırada düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'e götürüldü. Şüphelilerin çaldığı 500 bin dolarlık malzeme ele geçirilirken malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.
ANBEAN KAMERALARA YANSIDI
Şüphelilere düzenlenen operasyon kameralara yansıdı. Görüntülerde çete üyelerinin kıyafetlerini değiştirdikten sonra bir araca binerek otoparktan ayrıldıkları görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- Bir sigara grubundan indirim
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- Burhan Çaçan yaşamını yitirdi
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü
- Emin Şen'den ilk açıklama!