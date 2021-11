AKP’li vekil Rizgin Birlik, Şırnak'taki kamu kurumlarına 11 aile üyesini müdür yaptı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

“Daha ne kadar kadrolaşacaklar” diye soran yurttaşlar, “Diğer siyasi partileri destekleyenlere burada nefes aldırmıyorlar. Son dönemde o kadar büyüdüler ki kendilerine yakın olmayanların işe girme şansı hiç yok” dedi.



AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in akrabalarının kentteki birçok kurumun başında olduğu ortaya çıktı. Aile ilişkileri kullanılarak onlarca kişinin kamu kurumlarında kadrolaştığını belirten bir yurttaş, “Bunlar her dönem Şırnak’ta kazanıyor. Kazandıkça her yere yayılmaya başladılar. Her kuruma adam yerleştiriyorlar” dedi.

Kamuda liyakat ve parti kadrolaşması tartışmaları sürerken Şırnak’ta AKP milletvekili Rizgin Birlik’in, akrabalarını kentteki kamu kurumlarında görevlendirdiği ve yükselmelerini sağladığı belirtildi.

‘İŞE GİRME ŞANSI YOK’

Cumhuriyet’e konuşan Şırnaklı yurttaşlar milletvekili Rizgin Birlik’in akrabalarının kentte kadrolaşarak nüfuz sağladığını bunun da kamu işleyişinde mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. Şırnaklı bir yurttaş şu bilgileri aktardı: “1979’da Abdullah Erkan, Şırnak belediye başkanı seçildikten sonra bu aile Şırnak’ta yayılmaya ve söz sahibi olmaya başladı. Şimdi de iktidarın gücüyle her kuruma adam yerleştiriyorlar. Diğer siyasi partileri destekleyenlere burada nefes aldırmıyorlar. Son dönemde o kadar büyüdüler ki kendilerine yakın olmayanların işe girme şansı hiç yok. Daha ne kadar kadrolaşacakları ise bilinmiyor” dedi. Rizgin Birlik’in kamuda çalışan ve yükselmesini sağladığı bazı yakınlarının isimleri şöyle: “Kardeşi Serhat Birlik, İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi; kuzeni Cemal Birlik, Silopi İlçe Köy Hizmetleri Müdürü; kuzeni ve kardeşinin eşi Mehmet Birlik, Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı; yeğeni Lokman Birlik, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü; yeğeni Ömer Birlik’in oğlu Mustafa Birlik, Şırnak Belediyesi Zabıta Müdür Vekili; akrabaları Beytullah Birlik, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Ekrem Birlik, İŞKUR İl Müdürlüğünde Şube Müdürü, Mehmet Emin Birlik, Şırnak İl Özel İdare İşletme Müdürü; Sayım Birlik, Silopi Adliyesi Şube Müdürü; Rezan Birlik, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü; Şeyhmus Birlik, Şırnak Özel İdareye Bağlı Güçlükonak Kaplıca Tesisi Müdürü.”

REKTÖR DE KUZEN

Ayrıca Rizgin Birlik ile AKP Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan’ın kuzen olduğunu söyleyen yurttaş, Erkan’ın akrabalarından Mehmet Emin Erkan’ın Şırnak Üniversitesi’nde rektör, Mesut Erkan’ın ise Şırnak Halk Eğitim Merkezi’nde müdür olarak görev yaptığını anlattı.