22.08.2025 10:08:00
DHA
Şırnak'ta acı tesadüf... Çarpışan TIR sürücüleri kardeş çıktı!

Cizre ilçesinde aynı yöne giden iki kardeşin kullandığı TIR çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen hayatını kaybetti, kardeşi Fidayl Bilen ise yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şırnak yolu üzerindeki Bozalan Polis Noktası girişinde dün öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Şırnak’tan Cizre yönüne giden Mehmet Bilen (43) idaresindeki 27 AAF 502 plakalı toz kömür yüklü TIR, önünde ilerleyen kardeşi Fidayl Bilen’in (33) kullandığı 73 DT 944 plakalı TIR'a, ardından da polis noktasının girişinde bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada, şoförlerden Mehmet Bilen ağır, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif yaralandı.

Image

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altınae alınan Mehmet Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bilen’in cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

