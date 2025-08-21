Aydın'da feci kaza... Motosiklet yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Denizli-Aydın karayolu Umurlu Hal Kavşağı'nda saat 00.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Burak Sular'ın (26) kullandığı 09 ANP 800 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmühan Yeniçeri (70) ve Sultan Derik'e (74) çarptı. Bu sırada, motosikletin arkasından gelen Barış Çankaya (38) yönetimindeki 09 KR 768 plakalı otomobilin dikiz aynası da Yeniçeri'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü Sular, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burak Sular Aydın Devlet Hastanesi'ne, Yeniçeri ve Derik ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sultan Derik, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıkan kazayla ilgili inceleme başlattı.