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Şırnak'ta orman yangını... Kontrol altına alınamıyor!

Şırnak'ta orman yangını... Kontrol altına alınamıyor!

5.08.2025 14:22:00
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İHA
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Şırnak'ta orman yangını... Kontrol altına alınamıyor!

Beytüşşebap ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık üç saattir devam eden yangın, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda jandarma personeli ve köylü sevk edilirken, ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Arazinin sarp ve ormanlık olmasının, müdahaleyi zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve jandarma ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.

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