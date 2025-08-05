Şırnak'ta orman yangını... Kontrol altına alınamıyor!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık üç saattir devam eden yangın, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda jandarma personeli ve köylü sevk edilirken, ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Arazinin sarp ve ormanlık olmasının, müdahaleyi zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve jandarma ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.