Şırnak Valisi Osman Bilgin kimdir?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 21:46

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 21:48

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vali Bilgin, durumun resmi açıklamalardan daha vahim olduğunu belirterek "Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız" dedi. Osman Bilgin'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ŞIRNAK VALİSİ OSMAN BİLGİNKİMDİR?

Osman Bilgin, 1978 yılında Trabzon İlinin Vakfıkebir ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Vakfıkebir ilçesinde tamamladı.1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde Brokerlik eğitimi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrası 1998-1999 yılları arasında 1 yıl avukatlık yaptı. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Diplomasisi bölümünde tezsiz yüksek lisans yaptı.

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Konya - Çumra, Ordu - Ünye, Manisa - Ahmetli ve Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında yapılan Kaymakamlık Kursunu bitirerek aynı yıl Asil Kaymakam olarak atandı. Sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Tokat - Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Malatya - Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Aydın - Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Giresun - Espiye Kaymakamlığı ve 2015-2016 yılları arasında Manisa - Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2016-2018 yılları arası İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve 18.05.2018 – 17.05.2022 tarihleri arasında Kırklareli Valisi olarak görev yaptı.

Osman Bilgin, 12.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Şırnak Valiliğine atandı ve 20.05.2022 tarihi itibariyle görevine başladı.

ÖZEL YAŞAMI

Osman Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır.