Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak’ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:19
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
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Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 50 gram bonzai, 13,01 gram metamfetamin, 0,2 gram esrar, 4 adet bong, 2 bin 140 paket sigara, 209 adet elektronik sigara, 27 şişe kaçak içki, 15 adet cep telefonu, 6 adet sahte dolar ve TL ele geçirildi.

Operasyonlarda; 28 kişi kaçakçılık, 18 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 2 şüpheli yasa dışı yollarla ülkeden çıkış yapma suçundan olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.


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