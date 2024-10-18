Bilecik'te askeri araç şarampole yuvarlandı: 6 askeri personel yaralandı
Bilecik’te denetimden dönen jandarma aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 askeri personel yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Söğüt-İnhisar kara yolunda seyir halinde bulunan İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askeri araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı.
Yaşanan kazada 4’ü uzman çavuş, 2’si astsubay 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2’si Bozüyük 4’ü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavisi süren 4 askeri ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Aygöl, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: #acil servis #112 Acil #Bilecik
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