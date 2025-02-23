Şırnak’ta iki günde ikinci çığ düştü: Askeri personel, operatörü kurtardı

Şırnak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan askeri üs bölge yolunu açmaya çalışan iş makinesinin olduğu alana çığ düştü. Çığ altında kalan kepçe operatörü askeri personel tarafından kurtarıldı.

Şırnak’ta iki günde ikinci çığ düştü: Askeri personel, operatörü kurtardı
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İHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 14:13

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde bulunan askeri üs bölgesinin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için bölgeye giden kiralık iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ düşme anını gören askeri personel hemen harekete geçerek çığ altında kalan kepçe operatörünü sağ olarak kurtardı.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kepçe operatörü Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Etiketler: #Şırnak #kar yağışı #çığ

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