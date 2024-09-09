Şırnak'ta 'terör' operasyonu: 5 şüpheliden 1’i tutuklandı

Şırnak’ta terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta 'terör' operasyonu: 5 şüpheliden 1’i tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 17:37

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda sürüyor.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada toplam 5 şüpheli gözaltına alınmış olup yakalanan şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 3 şüpheli ilgili il ve birimine gönderilirken, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


Etiketler: #Şırnak #Terör

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