Sırtına batan diken, hastanelik etti
Konya'nın Kulu ilçesinde sırtına ağaçtan diken batması sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Yenimahalle Olofpalme Parkında edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.A., arkadaşlarıyla geri geri yürüyerek sohbet ettiği sırada parkta bulunan gladiçya ağacında bulunan büyük dikenden sırtına battı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan B.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı B.A.'nın burada yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaboğlu'ndan ilk açıklama geldi
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Önce paylaştı, sonra sildi: Tepki çeken açıklama
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- Gözler o iki ismi aradı… Cenazeye katılmadılar
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Fenerbahçe, Samsun'da ağır yaralı!